Temer anuncia retomada de empregos em fevereiro e destaca otimismo na economia

12:13

Agência Brasil

Brasília



O presidente Michel Temer comemorou nesta quinta-feira (16) a retomada da criação de empregos em fevereiro, depois de 22 meses seguidos de queda.



Ao convocar a imprensa para comentar dados positivos da economia brasileira, Temer informou que foram criados 35.612 empregos formais no mês passado. O presidente disse também que pode "garantir" que a inflação fechará este ano abaixo do centro da meta de 4,5% ao ano.



Em uma rara iniciativa, o próprio presidente anunciou os dados de emprego, durante uma fala no Palácio do Planalto. Os números geralmente são divulgados pelo Ministério do Trabalho.



Mencionando a vida "indigna" dos brasileiros que ainda estão desempregados, Temer reconheceu que o dado é apenas "um começo". "Nós temos muitos milhões de brasileiros que dependem de empregos, mas é preciso começar. E o começo veio com essa notícia que estou dando a vocês."



De acordo com o presidente, o "otimismo deve guiar" os passos do governo e da economia. "Mais que nunca, eu verifico interesse de investimentos estrangeiros no nosso país", disse ele, citando as reformas e medidas de ajuste que o Planalto vem implementando ao longo dos últimos meses.



Em um elogio ao apoio do Congresso na aprovação das propostas, Temer disse que as medidas reforçam a "estabilidade das instituições".



"Estamos num clima de estabilidade política e social. [Sobre] a reforma da Previdência, é claro que há observações, que serão examinadas pelo governo", afirmou.



O presidente destacou ainda a mudança da perspectiva da economia brasileira feita ontem pela Agência Moody's. De acordo com Temer, a “queda substancial, em pouquíssimo tempo”, dos pontos negativos, depois que o país perdeu o grau de investimento em fevereiro do ano passado, sinaliza que o país poderá retomá-lo. “Ao longo do tempo é muito provável que se atinja uma pontuação que nos faça retomar o grau de investimento.”



Temer também lembrou o leilão de quatro aeroportos brasileiros, realizado hoje em São Paulo, que atingiu o valor de R$ 3,72 bilhões. Foi um “grande sucesso”, afirmou.