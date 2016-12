Home

- 14:41

Daniela Santos

Taubaté



O telhado de uma academia localizada na Vila São Geraldo se rompeu no início da tarde desta quinta-feira (29), em Taubaté.



Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Apenas funcionários da academia estavam no local no momento do desabamento. O telhado caiu parcialmente, mas a equipe informou que, por questões de segurança, o local ficará interditado porque há risco de desabamentos.