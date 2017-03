Telefonia e TV por assinatura lideram reclamações na região

Home

- 13:10

Procon divulga o ranking final da queixas recebidas no Vale do Paraíba em 2016; maioria dos problemas acabou resolvido

Xandu Alves

São José dos Campos

Operadoras de TV por assinatura e de telefonia lideram o ranking de reclamações feitas por consumidores da RMVale ao Procon, em 2016, divulgado agora.

As empresas Vivo, Net/Claro/Embratel (Grupo América Móvil) e Sky estão nas três primeiras colocações entre as 10 companhias que mais receberam reclamações no ano passado, em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba.

Elas receberam mais reclamações do que bancos, concessionárias de serviços públicos e operadoras de celular, que são frequentes nestas listas. No Estado, o grupo América Móvil liderou em 2016, com 4.704 registros.

Atendimentos. O dados foram divulgados nesta semana pela Fundação Procon, na capital, que contabilizou 894.845 atendimentos entre consultas, orientações, carta de informações preliminares e reclamações em 41 unidades do Procon, nos municípios. Do total, 55.539 geraram reclamações fundamentadas, que são aquelas que culminam em processos administrativos e tentativas de resolução.

RMVale. As quatro cidades da RMVale acumularam, em 2016, 3.720 reclamações fundamentadas. Em 1.308 delas (35,16%), o consumidor não conseguiu resolver o seu problema. Foram atendidas 2.412 reclamações (64,84%).

O Procon de São José foi o mais ativo, registrando 67.873 atendimentos no ano passado. Destes, 2.139 transformaram-se em processos, com 64% deles sendo resolvidos pelo fornecedor, segundo a Fundação Procon.

Na comparação com 2015, o número de atendimentos cresceu 45,27% --foram 46.722 há dois anos. O aumento reflete a atitude da população em buscar seus direitos nas relações de consumo”, avaliou Jaqueline Ignacio, coordenadora do Procon de São José.

“Mesmo sendo grande essa demanda, é importante notar que o órgão tem conseguido alto índice na solução das reclamações, cujas maiores queixas se referem aos setores de telefonia, comércio de eletro-eletrônicos, serviços bancários e televisão por assinatura”, completou.

Empresas dizem investir na melhoria dos serviços

Por meio de nota, a Vivo disse que está transformando a gestão de relacionamento com o cliente para que ele tenha “controle completo” do plano ou serviço que foi contratado. Já foram implantadas 110 ações nesse sentido, com 76% de melhoria em indicadores de qualidade, segundo a operadora, que ainda lançou um aplicativo para os clientes.

Com isso, a Vivo registrou queda de 11% no volume de reclamações no Estado. “A Vivo trabalha na melhoria de processos com foco na causa raiz”, acrescentou a empresa.

Também em nota, a Sky disse que o relacionamento com o cliente é “um dos pilares do seu negócio” e que mantém “relação transparente com os órgãos de defesa do consumidor”. E acrescentou: “A operadora investiu em mudanças sistêmicas para atender o seu cliente de maneira mais simples e melhor e já se pode notar uma evolução significativa em nossos índices de satisfação e qualidade”. Procurada, a Net não comentou.