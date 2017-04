Técnico Oliveira vê Águia '90% pronta' para a quarta divisão

Home

- 15:17

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O São José está a praticamente uma semana da estreia no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. No outro domingo, dia 9 de abril, encara o União de Mogi das Cruzes, às 10h, no estádio Nogueirão, na cidade da Grande São Paulo.

Desde fevereiro, o técnico da Águia do Vale, Francisco Oliveira, vem trabalhando para montar o time joseense. E, segundo ele, o trabalho está até acima do esperado. “Estou gostando do time. Estamos 90% prontos para a estreia. Temos que dar destaque para o conjunto e para a união do time”, afirmou o comandante joseense ao O VALE.

Oliveira disse ainda que tem alguns problemas de lesão, mas que espera ter o time completo até o próximo final de semana, na estreia. Por enquanto, o São José conta com jogadores de até 23 anos, de acordo com o regulamento oficial do torneio.

Mas o Sindicato dos Atletas conseguiu liminar que derruba esse veto e, assim, o clube aguarda autorização para contratar jogadores mais experientes para o torneio.

Amistoso. Neste sábado, o time encara o Santos B, às 19h, no Estádio Martins Pereira, no primeiro teste do time para o torneio. A Águia entra em campo com Robert; Josué, Kazu, Lucas Carioca e Maicon; Bruno, Anderson, Feijão e Matheus; Ruero e Brenner.