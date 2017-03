TCE vê sobrepeço e indícios de irregularidade no Teatrão

Home

- 07:46

Relatório de auditoria realizada pelo tribunal aponta suspeita de falhas na reforma do espaço, ‘vitrine’ da administração Carlinhos Almeida (PT). A cobertura de aço teve um sobrepreço de R$ 250 mil, diz relatório



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Auditoria técnica do TCE (Tribunal de Contas do Estado) identificou sobrepreço de R$ 430 mil e indícios de irregularidades na reforma do Teatrão, na Vila Industrial, zona leste de São José dos Campos.



A obra do complexo, vitrine do governo Carlinhos Almeida (PT), vai custar R$ 33,1 milhões aos cofres do município, se concluída conforme o projeto original.



O Tribunal apontou sobrepreço de R$ 250.853,63 no pagamento da estrutura metálica usada na cobertura do Centro de Ciências. “No projeto, consta o quantitativo de aço em 14.759,20 kg e em planilha aditivada consta o pagamento de 32.000,00 kg, ou seja, 17.240,80 kg além do executado”, destaca o relatório.



A grade usada no portão, segundo o TCE, foi usada com material inferior ao projetado. A troca de material teria gerado pagamento com sobrepreço avaliado em R$ 180.130,34. O relatório de fiscalização ainda pontua outras irregularidades na obra do Teatrão, que sofreu dois aditamentos desde seu início, no segundo semestre de 2015.



Parado. A Prefeitura de São José dos Campos, em nota, disse que “a atual gestão tem conhecimento dos problemas e foi justamente pelas irregularidades apontadas pelo TCE que a prefeitura decidiu suspender o contrato”.



O governo Felicio Ramuth (PSDB) ainda pontuou que o futuro da reforma na zona leste ainda está em análise pela administração municipal. “Está sendo analisado o que está previsto no contrato e o que poderá ou não ser realizado. A prefeitura está no prazo para se manifestar no TCE”, completou a prefeitura.



PT afirma que paralisação de obra é política



O relatório do TCE motivou um embate entre base aliada e oposição na Câmara. O líder do PT na Casa, Wagner Balieiro, afirmou que a decisão de parar a obra é política.



“Estamos falando de uma obra realizada pela Urbam, que é uma empresa da cidade e tem técnicos e engenheiros do município. Vários itens foram apontados durante uma obra em execução e que a prefeitura ainda vai responder e verificar se tem ou não problemas”, disse Balieiro.



“Agora, decisão de tirar a obra é política. Porque questões técnicas você pode acertar e corrigir, se houver situação que precisa ser resolvida”, completou o parlamentar.



Tribuna. O vereador Fernando Peititi (PSDB) disse se tratar “de uma obra eleitoreira e feita às pressas” pela gestão do ex-prefeito de São José, Carlinhos Almeida.