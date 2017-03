TCE aponta falha em contrato de Peixoto

Home

- 09:29

Redação

Taubaté



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular a execução do contrato firmado em 2008 entre Prefeitura de Taubaté e empresa EB Alimentação, por R$ 24 milhões, para fornecimento de merenda.



Segundo a fiscalização, a execução do contrato teve falhas como subdivisão das notas fiscais em notas fiscais de venda e notas fiscais de serviços e falta de controle das quantidades que eram entregues, o que impossibilitou conferir o número efetivo de pratos servidos.



O entendimento da Segunda Câmara do TCE, que multou Roberto Peixoto (PEN) em R$ 5.014, corrobora acusação do Ministério Público Federal que levou à condenação do ex-prefeito em agosto passado a mais de 38 anos de prisão pelos crimes de fraude a licitação, desvio de verba pública e lavagem de dinheiro.



O contrato entre prefeitura e EB é um dos citados no processo contra o ex-prefeito, que recorre em liberdade e nega as acusações. Uma executiva ligada à EB também foi condenada a quase 20 anos de prisão.



Sobrepreço. Segundo a denúncia do MPF, a prefeitura pagava à empresa por uma quantidade maior de pratos do que a efetivamente servida. Essa diferença era repassada pela EB para Peixoto, como forma de propina.



A falta de controle detectada pelo TCE corrobora essa versão. Também foram condenados pela Justiça Federal representantes ligados à Sistal (merenda) e Home Care (medicamentos). Já os representantes da Acert (medicamentos) acabaram absolvidos.