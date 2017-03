Taxistas paulistas protestam contra aplicativos e têm promessa de melhorias

Home



Agência Brasil

São Paulo

Cerca de 100 taxistas fizeram uma manifestação na manhã de hoje (27), em São Paulo, pedindo mudanças nas regras do Uber e de aplicativos de táxi como 99Taxi e Easy Taxi. Os manifestantes, que se organizaram por meio de redes sociais, se concentraram na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, zona oeste.

Uma comissão de taxistas manteve reunião com o Departamento de Transportes Públicos (DTP) e recebeu promessas de que algumas melhorias serão implementadas. Por isso, a carreata até a prefeitura foi cancelada. A Agência Brasil entrou em contato com a Secretaria Municipal de Transportes, que não confirmou quais seriam as melhorias.

Segundo os taxistas, serão criados novos pontos fixos de parada de táxi pela cidade, serão liberadas propagandas nos vidros traseiros dos táxis e as empresas de aplicativos como 99Taxi e Easy Taxi serão proibidas de exigir o uso de taxímetros virtual.

Outra medida para aumentar a segurança será a instalação de luminosos no teto dos veículos para serem acionados quando o taxista estiver em situação de perigo, como assalto e sequestro.

Reunião marcada para abril

Ficou acertada uma reunião com a Secretaria Municipal de Transportes para o 28 de abril, em que serão definidas as questões relacionadas ao Uber. Os taxistas reclamam de concorrência desleal e pedem diminuição do número de carros do aplicativo em São Paulo e proibição de carros locados de outros municípios. Além disso, reivindicam curso de motoristas e vistorias obrigatórias ao Uber.

O taxista José Sebastião da Silva argumenta que a quantidade de carros da Uber circulando pela capital prejudica a categoria. “A gente tem torno de 35 mil táxis e 88 mil carros de aplicativos, não dá para competir com o valor e número de carros. A gente não quer banir o aplicativo, a gente sabe que isso não vai acontecer, queremos uma regulamentação deles para que a gente possa se manter trabalhando”, disse. De acordo com Silva, os taxistas que ganhavam R$ 400 por dia, agora ganham, em média, R$ 150.

A Agência Brasil entrou em contato com as empresas 99Taxi, Easy Taxi e Uber, que ainda não se pronunciaram.