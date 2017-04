Taxistas fazem protesto e cobram governo contra o Uber

Home

Cerca de 80 taxistas fizeram um protesto na rodoviária de São José dos Campos na manhã desta quarta-feira. A manifestação, de acordo com os motoristas, é contra o Uber e os transportes clandestinos.

De acordo com o Sindicato dos Taxistas de São José, o motivo do protesto é o não cumprimento do decreto assinado em fevereiro pelo prefeito Felicio Ramuth (PSDB), que regulamenta os aplicativos e deixa a prefeitura no controle sobre o mercado de transporte individual privado na cidade.

Na ocasião, o governo informou que as empresas precisariam ter sede em São José e paguem impostos ao município, além de compartilhar dados das corridas com a prefeitura e que os motoristas devam, necessariamente, morar na cidade.

"O prefeito fez o decreto e não cumpriu, a gente quer saber por que. A gente tentou falar com ele e ele não responde, e do jeito que estar não pode ficar", disse o presidente do Sindicato, Carlos Moura.

Outro lado. De acordo com a prefeitura, diversos motoristas do Uber em São José conseguiram liminares na Justiça para transitar normalmente. O governo informou que já entrou com recursso pedindo a cassação das liminares.

"A Prefeitura de São José dos Campos informa que encontra-se impedida de realizar a fiscalização da atividade do UBER e similares, porque os motoristas que trabalham com os aplicativos conseguiram na Justiça liminares para continuar a atividade sem se submeter às regras do decreto 17.384, de 10 fevereiro 2017, que foi elaborado pelo prefeito Felicio Ramuth.

O município já entrou com recurso pedindo a cassação das liminares para que possa fazer a fiscalização da atividade", disse a nova enviada pelo poder Executivo.