Taxa de suicídios no Vale é uma das menores de São Paulo

Pesquisa do Seade aponta região como a terceira com menor índice entre as 16 que compõem o Estado



Xandu Alves

São José dos Campos

A RMVale tem a terceira menor taxa de suicídio do Estado em uma lista com 16 regiões metropolitanas e administrativas, segundo levantamento do Seade. Entre 2013 e 2014, foram registradas 4.733 mortes por suicídio no Estado, sendo 213 delas na região.

O Vale tem 4,6 suicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Perde apenas para as regiões de Registro e São Paulo, respectivamente com taxa de 4,3 e 4,5. O topo da lista é ocupado pela região administrativa Central --26 municípios, como São Carlos e Araraquara--, com 8,7 suicídios por 100 mil habitantes.

Em números absolutos, a região metropolitana de São Paulo é campeã de mortes por suicídio, com 1.830 casos no biênio 2013-14. O Vale aparece em quarto, com 213 casos. Em segundo e terceiro, estão Campinas (807) e Sorocaba (339).

Idade. Do total de 213 casos na região, em 94 (44,13%) mortes as vítimas tinham entre 15 e 39 anos. A segunda faixa etária com maior número foi a entre 40 e 59 anos, com 88 (41,31%) mortes.

Em terceiro, o grupo com mais de 60 anos, com 26 (12,21%). Depois, com 4 (1,88%), as vítimas de 10 a 14 anos. Houve uma morte classificada como ignorada. Não houve casos de suicídio em crianças com menos de 1 ano na região

Aumento. A taxa de mortalidade por suicídio está crescendo no Estado. Passou de 4,3 óbitos por 100 mil habitantes, no biênio 2001-02, para 4,6, em 2007-08, até atingir 5,6, em 2013-14. No mesmo período, a taxa também subiu na RMVale: era de 3,25 no começo dos anos 2000, caiu para 3,21 no final da década e subiu para 4,6 entre 2013-14.

Segundo o estudo, 80% das vítimas eram homens, sendo que 72,3% estavam na faixa entre 15 e 64 anos. As mulheres respondem por apenas 20% dos casos, concentrados principalmente entre 25 e 54 anos.

Para o Seade, há duas razões para o aumento dos suicídios: crescimento real das mortes por suicídio e melhoria na classificação das causas externas de morte, após convênio com a Secretaria da Segurança Pública. Antes de 2013, as mortes por suicídio eram classificadas como “indeterminadas”.

No entanto, quando comparadas a outros países, as taxas em São Paulo e no país apresentam níveis baixos. Nações como Lituânia, Rússia, Cazaquistão, Hungria, Japão e Coreia do Sul têm índices entre 20 e 40 óbitos por 100 mil. O Brasil tem 5,8 e São Paulo, 5,6. Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm 10 óbitos por 100 mil.

Depressão e drogas agravam o problema

A incidência de casos de suicídio entre vítimas jovens, a partir de 15 anos, têm relação com problemas afetivos, comportamentais e de sociabilidade, segundo Fabiana Luckemeyer, psicóloga especialista em crianças e adolescentes. “No geral, há fatores como o uso de drogas, que alteram o estado da consciência, as frustrações da idade e a falta de maturidade de lidar com isso”, disse.

Fabiana chama a atenção de pais para ficarem alertas a seus filhos jovens que demonstrem quadros de depressão, ansiedade e irritabilidade. Não que eles levarão ao suicídio, mas podem facilitar que ideias de morte venham mais facilmente à cabeça dos jovens. "Há que se ficar atento nas famílias em que há casos de depressão e suicídio. Mas não é para assustar os pais. Não é preocupado, mas atento.”

Fabiana vê ainda o estilo de vida atual, com excesso de consumo, como prejudicial: “O jovem não se sente que está atendendo à expectativa \[de consumir\] da sociedade e fica com autoestima superbaixa”.