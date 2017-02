Taxa de homicídios sofre queda de 26% na RMVale

Home

Vale do Paraíba começa 2017 com redução no número de vítimas da violência, de acordo com o Estado



Dados oficiais divulgados pelo Estado nesta sexta-feira mostram redução de 26,82% no número de homicídios na RMVale no início de 2017, na comparação entre o índice de janeiro deste ano e do primeiro mês de 2016.

A taxa sofreu queda de 41 para 30 vítimas de homicídio no período, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Apesar da diminuição, o Vale do Paraíba foi a segunda região do interior paulista com a maior índice, atrás da região de Campinas (31).

Mas, em janeiro, a RMVale foi líder em latrocínios (as ocorrências de roubo seguido de morte) no interior paulista, subindo de um para quatro vítimas na comparação de 2016 e 2017, ficando atrás apenas da Grande São Paulo (5) e da capital (13). Com isso, o Vale se manteve como a região mais violenta do interior paulista, levando em consideração o número total de assassinatos (somadas vítimas de homicídio e latrocínios) -- são 34 baixas em janeiro (19,04% a menos do que no mesmo período de 2016, quando foram 42 mortes registradas), contra 33 da área de Campinas.

No ano passado, a RMVale foi disparada a mais violenta do interior paulista (com o índice de 428 homicídios e 26 latrocínios -- com157 vítimas a mais do que a segunda colocada) e, proporcionalmente, de todo o estado (superando a capital e a Grande São Paulo na taxa de casos por número de habitantes).

Em janeiro, o Estado registrou 310 homicídios e 40 latrocínios, contra 307 e 28 no mesmo período de 2016.

Homicídios. Três das 10 cidades recordistas em homicídios no interior do Estado em 2016, São José, Taubaté e Jacareí se recuperaram no início de 2017, segundo os novos dados.

São José, na comparação de janeiro de 2016 para 2017, teve queda de 9 para 4 homicídios. Já em Taubaté, a taxa registrou queda de 5 para 2 vítimas. Jacareí, por sua vez, sofreu queda de 6 para 2 homicídios. Em 2016, o Vale teve 16 dos 100 municípios recordistas de homicídios no interior.

Ranking da violência no interior

1º RMVale

34 assassinatos: 30 homicídios e 4 latrocínios

2º Região de Campinas

33 assassinatos: 31 homicídios e 2 latrocínios

3º Região de Ribeirão Preto

29 assassinatos: 26 homicídios e 3 latrocínios

4º Região de Sorocaba

22 assassinatos: 19 homicídios e 3 latrocínios

5º Região de Piracicaba

20 assassinatos: 18 homicídios e 2 latrocínios

6º Baixada Santista

18 assassinatos: 17 homicídios e um latrocínio