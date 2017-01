Taxa de acidentes fatais tem alta de 6,2% na RMVale

Home

Na contramão do Estado, região fecha 2016 com mais de uma vítima fatal por dia



Caíque Toledo

São José dos Campos

Na contramão dos dados do Estado, o número de mortes no trânsito da RMVale cresceu em 2016. Levantamento feito pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito mostram que houve um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior.

Segundo o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), as 39 cidades da região registraram 407 mortes no trânsito em 2016, contra 383 óbitos em 2015.

A alta é um contraste com os números estaduais: houve uma queda de 5,6% em todo o Estado de São Paulo no acumulado de 2016 (5.727 óbitos) em relação ao mesmo período de 2015 (6.066 óbitos) registrados.

Região. Só em 2016, São José teve 95 mortes registradas no trânsito -- um aumento de 7,9% em relação a 2015, quando teve 88. Em Taubaté, o número de óbitos no ano passado foi de 47, contra 44 em 2015. Dentre as maiores cidades da região, a maior alta foi registrada em Jacareí: 29 mortes em 2015 contra 48 em 2016, um aumento de 65%.

Dados. Dos 5.727 óbitos ocorridos no Estado de São Paulo em 2016, segundo os dados do Infosiga, 79% das vítimas eram homens e 16% estavam na faixa etária de 18 a 24 anos (898 vítimas).

Colisões foram as responsáveis pela maioria dos acidentes, com 37% das estatísticas (2.126 ocorrências), seguido por atropelamento, com 27% (1.531 ocorrências), e choque (colisão de um veículo em movimento com um obstáculo fixo ou veículo fora de circulação da via), com 13% (761 ocorrências) no índice.

Em motocicletas estavam 30% das vítimas (1.737 ocorrências), 26% eram pedestres (1.489 ocorrências), 25% estavam em automóvel (1.429 ocorrências), 6% eram ciclistas (349 ocorrências), 3% estavam em caminhão (144 ocorrências) e 1% estavam dentro de ônibus (54 ocorrências).

Operação aplica 5.000 autuações

O governo do Estado também divulgou um balanço do programa Direção Segura, cordenado pelo Detran para fiscalização da Lei Seca. Só em 2016, foram feitas 262 blitze em todo estado, com 47.768 testes de etilômetro e 5.037 autuações. O programa foi lançado em 2013, e, no período, houve um aumento de 291% nas blitze. Nos quatro anos, foram realizadas 11.708 autuações por todo o estado.