Taxa de 1° emprego é a mais baixa em 10 anos

Em São José, maior cidade da região, apenas 9,9% dos empregos gerados no ano passado foram para debutantes no mercado de trabalho



A crise econômica que atinge o país afeta também os jovens que estão entrando no mercado de trabalho na região. De acordo com dados oficiais do governo Federal, o primeiro emprego tem o menor índice em 10 anos na RMVale.

Levantamento feito pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, de janeiro a novembro de 2016 as cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte tiveram 16.902 primeiros empregos registrados. É o menor número desde 2007, primeiro ano disponível para consulta no site do sistema.

Antes, o menor número era justamente o do ano anterior, 2015, com 21.253 adesões de primeiro emprego. O valor vem em queda livre desde 2011, quando foram 36.507, mais que o dobro do número deste ano.

Em comparação, as 16.902 vagas de primeiro emprego abertas em 2016 representam apenas 10,4% do total de admissões na RMVale no mesmo período: 162.344. "As empresas estão demitindo, e as poucas oportunidades de admissão que terão certamente serão usadas com pessoas mais experientes", afirmou o gerente regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Taubaté, José de Arimathéa Campos.

Vagas. Os números mostram que os índices são menores nas principais cidades do Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, por exemplo, maior polo industrial da região, de janeiro a novembro de 2016 foram 58.266 admissões na cidade, e 5.824 delas foram de primeiro emprego --9,9%.

Em Taubaté, das 21.575 vagas abertas no ano, 2.424 delas (11,2%) são de jovens iniciando no mercado de trabalho. Em Jacareí, a porcentagem é ainda menor: das 13.300 admissões, apenas 8,9%, ou 1.194 vagas registradas, são de primeiros empregos.

No melhor ano em relação a primeiros empregos segundo o Caged, 2008, foram 38.492 vagas de trabalho abertas para jovens, do total de 207.899 admissões: 18.5% do total.

Ciesp culpa crise vivida pelo país

Para o gerente regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), José de Arimathéa Campos, a queda no índice acompanha a crise econômica vivida pelo país nos últimos dois anos.

"Primeiro emprego já não é algo muito fácil, mas quando chega uma crise assim, complica mais. A gente percebe que as empresas ainda não estão com confiança necessária para começar a reinvestir e dar passos maiores", disse.

Segundo ele, havia uma expectativa de melhora na economia com o governo Michel Temer (PMDB), mas os índices continuam baixos. "Não que fosse resolver, mas havia uma espécie de confiança de melhora no novo governo. Começou assim, mas caiu novamente. A confiança do empresário voltou a cair", afirmou. Em todo estado, foram 379.348 novos empregos -- 9,4% do total de 4.018.068 admissões.