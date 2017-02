Taubateano proibido de vender balas no sinal gera comoção na internet

Home

Bruna Soares

Taubaté



Um morador de Taubaté gerou comoção nas redes sociais nos últimos dias ao criar um cartaz com um pedido simples: que a prefeitura o deixe trabalhar. O caso foi exposto por uma moradora da cidade no Facebook e a foto de William Hilário viralizou na internet.



O vendedor de balas, que trabalhava entre o cruzamento das avenida Bandeirantes e a Faria Lima, perto da Rodoviária Nova, está desempregado há um ano e meio, tem um filho de 36 dias e, com a crise, encontrou no semáforo um jeito para conseguir dinheiro para dar assistência à família.



"Tem gente que me ajuda, o pessoal vai até minha casa para verem que não é corpo mole. Agora o que nós estamos precisando são coisas para o bebê, como fralda, lenços umidecidos e pomada contra assaduras", disse William.



De acordo com o vendedor, morador do bairro Jardim Maria Augusta, a prefeitura teria recolhido sua mercadoria e o aplicado uma multa de R$ 400. Atualmente, ele não tem licença para trabalhar como ambulante.



"Eles [a prefeitura] alegam que tem uma lei municipal que não permite o comércio nos semáforos da cidade, mas eu tenho cadastro de Micro Empreendedor Individual, já tentei me tornar ambulante e meu pedido já foi negado uma vez, agora estou aguardando uma segunda análise da prefeitura", afirmou Hilário.



Com a exposição do caso, o taubateano conseguiu doações, como gás de cozinha e recebe cestas básicas por meio da assitência social do município.



Outro lado. A Prefeitura de Taubaté informou que aproximadamente 1.200 interessados procuraram a administração municipal para regularização do comércio ambulante.



Por meio de nota o governo Ortiz Junior (PSSB) informou que "o Setor de Fiscalização de Posturas irá avaliar se o mesmo atende os critérios para receber uma permissão para atuar em Taubaté", concluiu a nota.