Taubaté Vôlei vai curtir a folia em paz com torcedores

- 17:20

Após duas vitória seguidas em casa, time da região agora briga para ficar em segundo lugar



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



Os jogadores do Vôlei Taubaté vão poder curtir o carnaval com bastante tranquilidade. Afinal de contas, o time vem de duas vitórias consecutivas em casa na Superliga Nacional e só voltam a jogar no dia 4 de março, quando visita o Campinas, às 18h, na casa do adversário.



Ao menos vão poder curtir moderadamente no final de semana, já que na próxima segunda-feira retornam normalmente aos treinamentos no ginásio do Abaeté.



Depois de atropelar o rival e vice-líder Sesi no último sábado, por 3 a 0, o time comandado pelo técnico Cézar Douglas voltou a vencer no Caldeirão do Bonfim nesta última quarta-feira, quando passou pelo vice-lanterna São Bernardo com o placar de 3 a 1.



Com o resultado, o Funvic Taubaté de vez na briga pelo segundo lugar, principalmente contra o Sesi. O treinador ressaltou a importância da vitória mas cobrou um rendimento melhor da equipe em quadra.



"Resultado importante para continuarmos nas primeiras posições, independente de outros resultados. Tenho consciência que no jogo de hoje poderíamos ter colocado um ritmo melhor e mais forte do início ao fim, mas agora vamos descansar um pouco e retornar na segunda-feira para trabalhar para o jogo contra o Campinas", disse o treinador taubateano, através da assessoria de imprensa.



Tranquilo. De qualquer maneira, os taubateanos estão tranquilos entre os quatro primeiros colocados que garantem vantagem de decidir os playoffs dentro de casa na fase eliminatória da Superliga.



Atualmente, o time da região tem 45 pontos. Como alcançar o líder Cruzeiro é missão praticamente impossível, então a meta é brigar mesmo para terminar a primeira fase em segundo lugar.