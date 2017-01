Taubaté Vôlei segue com 100% em 2017

Home

- 07:41

Redação

Taubaté

O Vôlei Taubaté não tem o que reclamar deste início de 2017. Até agora, foram três jogos e três vitórias - dois pela Superliga Nacional e um pela Copa do Brasil. Na Superliga, o time estreou com vitória sobre o Castro-PR, por 3 a 0, em casa, há dez dias. Depois, visitou o Montes Claros-MG pela Copa do Brasil e venceu por 3 a 1.

No último sábado, o Funvic Taubaté, comandado pelo técnico Cézar Douglas, visitou o Maringá e venceu por 3 a 0, na Superliga. Amanhã, os taubateanos visitam o Campinas, às 19h, pelas semifinais da Copa do Brasil, torneio no qual foram campeões em 2015.