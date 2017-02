Taubaté Vôlei ressalta volta da confiança após vitória

Home

- 06:28

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Vôlei Taubaté respirou mais aliviado na noite de quarta-feira ao vencer o Bento Vôlei com um inapelável 3 a 1 no ginásio do Abaeté, pela quinta rodada do segundo turno da Superliga Nacional masculina.

Isso porque, no último final de semana, os comandados do técnico Cézar Douglas vinham de uma inesperada derrota fora de casa para o Minas, por 3 a 2, o que derrubou o time na ocasião para o quarto lugar na classificação geral. Porém, o resultado positivo devolveu o terceiro lugar ao Funvic Taubaté e, também, a confiança do time.

Agora, o Taubaté novamente ultrapassa o Campinas e fica atrás somente do líder e atual campeão Cruzeiro e também do Sesi, o segundo colocado no campeonato. “Vínhamos de uma derrota e precisávamos nos recuperar. O Bento conquistou uma boa sequência contra as equipes consideradas grandes, sempre tirando pontos e jogando sem responsabilidade. Foi uma vitória de extrema importância para a nossa continuidade na competição”, disse o ponteiro Lucas Loh, através da assessoria de imprensa, após a partida de quarta-feira no Caldeirão do Bonfim.

Agenda. Para manter o embalo, o atual campeão da Copa do Brasil tem um jogo complicado fora de casa neste sábado `s noite. Às 21h30, visita o tradicional Montes Claros, na região norte de Minas Gerais, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV.