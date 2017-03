Taubaté Vôlei quer comprometimento nos jogos finais da primeira fase

Home

- 14:23

Redação

Taubaté

O Vôlei Taubaté ainda tem mais três partidas na primeira fase da Superliga Nacional, duas delas contra times que estão na parte cima da tabela. Em terceiro lugar na classificação geral, os taubateanos ainda sonham com o segundo posto, ultrapassando o Sesi. Buscar a liderança é já não mais matematicamente possível, já que o Cruzeiro não pode mais ser alcançado.

Com 45 pontos, o Funvic Taubaté tem um a menos que o Sesi, o segundo colocado. Em quarto lugar, com 40, o Campinas vem logo atrás e tem pequenas chances de ultrapassar o time da região.

Amanhã, aliás, o time comandado pelo técnico Cézar Douglas encara os campineiros, fora de casa, no ginásio do Taquaral, às 18h. “Essa reta final de classificação é importante pra nós em vários aspectos. Primeiro em relação a classificação e depois como preparação para o início dos playoffs, para que a gente possa chegar bem e no melhor ritmo possível. Então temos que acabar bem essa fase. Temos jogos importantes nessa reta final que vai definir a colocação das equipes. Tenho certeza que nosso time está muito focado em busca do melhor desempenho e da classificação possível. Fico feliz pela evolução que a equipe está tento e demonstração de comprometimento nesse momento do campeonato”, disse o levantador Rapha.

Agenda. Depois, na rodada seguinte, no dia 8 de março, os taubateanos recebe o líder Cruzeiro, às 20h, no ginásio do Abaeté, pela penúltima rodada da primeira fase.

Depois, na última rodada, no dia 11 de março, visita o Juiz de Fora, às 21h30, em Minas Gerais.