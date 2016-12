Taubaté Vôlei quer aproveitar a pausa na Superliga

Home

Folga de festas será importante para o time da região tentar corrigir erros, diz treinador

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

A vitória relativamente tranquila sobre o Juiz de Fora por 3 a 0 (parciais de 25/14, 25/22 e 25/23), na noite de quinta-feira, no ginásio do Abaeté, foi a última partida do Vôlei Taubaté em 2016, e que encerrou o primeiro turno da Superliga Nacional masculina.

O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, porém, esperava uma atuação melhor durante a primeira fase do torneio. E, segundo o comandante, esta parada de fim de ano será importante para tentar evoluir nos treinos.

O Funvic/Taubaté só volta a jogar no dia 7 de janeiro, quando recebe o Castro, às 18h30, no Caldeirão do Bonfim. “Tínhamos uma expectativa de estar um pouco mais a frente nessa classificação. Agora é trabalhar nesse segundo turno para conseguir uma regularidade maior e ser forte e consistente na característica da equipe”, afirmou o treinador taubateano, através da assessoria de imprensa. Atualmente, o time da região está em quarto lugar na classificação geral.

Estrelas. O time, que é o atual campeão paulista de vôlei, montou uma equipe ainda mais forte para esta temporada e contratou dois atletas que seriam campeões olímpicos com a seleção brasileira nos Jogos do Rio-2016: o central Éder e o oposto Wallace, além de já ter no elenco o ponteiro Lucarelli, também campeão nas Olimpíadas. <CP8><SC190,108>