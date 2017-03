Taubaté Vôlei pode garantir classificação para as semis

Home

Alviazul cumpre favoritismo, abre 2 a 0 sobre o Juiz de Fora na série melhor de cinco partidas e, agora, basta mais um triunfo em casa na segunda para avançar

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Nesta próxima segunda-feira, o Vôlei Taubaté pode garantir, pelo terceiro ano consecutivo, uma vaga nas semifinais da Superliga Nacional masculina da modalidade. Para isso, basta vencer o Juiz de Fora, a partir das 18h30, no ginásio do Abaeté, em partida que terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. Como venceu os dois primeiros confrontos da série melhor de cinco partidas, o time da região tem, na prática, mais três oportunidades para garantir a classificação.

Depois de fazer 3 a 0 no primeiro jogo, em Juiz de Fora, no sábado passado, os taubateanos venceram novamente, desta vez no Caldeirão do Bonfim, por 3 a 1. Os comandados do técnico Cézar Douglas vêm chegando nas semifinais nos dois últimos anos da Superliga, mas sempre param no meio do caminho.

Donos da segunda melhor campanha na primeira fase deste ano, atrás apenas do Cruzeiro, os taubateanos querem ir mais longe agora. O time mineiro, adversário dos taubateanos nas quartas de final, se classificou em sétimo lugar na primeira fase.

No elenco, os jogadores ressaltam a importância de abrir vantagem de 2 a 0 nos playoffs. "A comissão técnica fez esse planejamento pra gente começar jogando fora de casa, exatamente pra ter a chance de fechar essa sequência, que é longa, em casa. Então é muito bom, porque estamos conseguindo seguir o que foi proposto. Temos que tomar cuidado”, afirmou o ponteiro Lucas Lóh, a través da assessoria de imprensa do clube.

O atleta também lembrou as falhas do time no segundo set no jogo de quinta-feira, quando a equipe mineira conseguiu vencer com tranquilidade. “Hoje (Quinta-feira) no segundo set vacilamos no começo da parcial, com muitos erros na sequência que acabaram comprometendo e eles cresceram no jogo”, disse.

Ingressos. Os ingressos começaram a ser trocados na sexta-feira e, enquanto sobrarem, as trocas serão feitas na loja Loucos por Esporte, no Via Vale Garden Shopping, por um quilo de alimento não-perecível.