Taubaté Vôlei garante vitória tranquila no Abaeté

Home

- 20:13

Ainda sem campeões olímpicos, time alviazul bateu facilmente o Santo André



Redação

Taubaté

O Taubaté Vôlei ainda espera a estreia do trio campeão olímpico pela Seleção Brasileira, mas, enquanto isso, vai fazendo bonito no estadual. Neste sábado (3), o time do técnico Cezar Douglas bateu facilmente o Santo André, em sua primeira partida em casa, e conquistou a segunda vitória pelo Campeonato Paulista.



Em busca do tricampeonato, o Taubaté / Funvic fez uma partida tranquila, e em pouco mais de uma hora conseguiu o triunfo por 3 sets a 0 (25/16, 25/15 e 25/12), jogando no Abaeté. Ainda sem Wallace, Lucarelli e Éder, a equipe contou com outros astros e garantiu o segundo triunfo na competição -- na estreia, fora de casa, o alviazul venceu o São Bernardo. O time entrou em quadra com Rapha, Kaio, Nicolas, Otávio, Japa, Vinícius e Mário Júnior.



O próximo confronto da equipe taubateana, ainda sem o trio de ouro, é já na próxima terça-feira (6): o time recebe o Atibaia, também no Abaeté. A estreia dos campeões olímpicos deve acontecer na quarta rodada, dia 16, contra o Campinas, fora de casa.