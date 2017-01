Taubaté Vôlei estreia na Copa do Brasil

Home

O Vôlei Taubaté dá uma pausa na Superliga Nacional, onde venceu o Castro-PR por 3 a 0, em casa, no último sábado, e estreia hoje, às 20h, na Copa do Brasil, torneio no qual foi campeão em 2015. Fora de casa, o time da região visita o Montes Claros, em Minas Gerais.

Os comandados do técnico Cezar Douglas embarcam ontem em busca de uma vaga para a semifinal do torneio. As semifinais e a final acontecerão em Campinas, nos dias 19 e 21 de janeiro, respectivamente. A Copa do Brasil reúne os sete primeiros colocados do primeiro turno da Superliga. Além da Funvic Taubaté e de Montes Claros, estão na disputa pelo título o Cruzeiro, Sesi, Campinas, Canoas e Juiz de Fora.

O time campineiro, por ser anfitrião da fase final, já está automaticamente garantido na semifinal e só aguarda pela definição dos outros adversário.