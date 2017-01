Taubaté Vôlei comemora Copa do Brasil e mira a Superliga

Home

- 06:45

Bicampeão no último sábado, alviazul já tem seis canecos em menos de três anos; time da região ainda sonha com o principal torneio do país

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Bicampeão da Copa do Brasil no último sábado, ao atropela o Sesi por 3 a 0 na final disputada em Campinas, o Vôlei Taubaté chega a seis títulos conquistados desde 2014. O time da região, comandado desde aquela época pelo técnico Cézar Douglas, se tornou em pouco tempo uma das principais potências da modalidade no país, rivalizando com Cruzeiro, Sesi e Campinas, as outras forças do momento.

Os taubateanos ainda ganharam as últimas três edições do Campeonato Paulista, de 2014 a 2016, sempre contra o Sesi, que já virou uma espécie de ‘freguês’ do time da região. Para completar, ainda em 2015, a equipe foi campeã da Copa São Paulo, torneio organizado pela Federação Paulista de Vôlei como uma espécie de ‘esquenta’ para o Campeonato Estadual.

Agora, o Funvic/Taubaté, que garantiu vaga no Sul-Americano, em fevereiro, volta a jogar no próximo sábado, quando recebe o Canoas, às 14h10, no ginásio do Abaeté, pela Superliga Nacional.

Falta na coleção. O título do principal torneio do país, aliás, é o único que ainda falta para os taubateanos dentro do território nacional. Desde 2013, quando disputou pela primeira vez, o time do Vale do Paraíba conseguiu, no máximo chegar às semifinais nos dois últimos anos, quando terminou em terceiro lugar no geral.

Atualmente, o time da região está em terceiro lugar na classificação geral, com 29 pontos, atrás apenas do líder Cruzeiro e do vice Sesi. Aliás, o grande desafio dos taubateanos para conquistar o primeiro título nacional é conseguir superar os mineiros, que venceram quatro das últimos cinco edições da Superliga e estiveram nas últimas cinco finais da Superliga.

Superação. No último sábado, quando venceu o Sesi na final da Copa do Brasil, o Taubaté não contou com o oposto Lucarelli, que torceu o tornozelo na semifinal e não pode entrar em quadra. "O time precisava fazer um jogo mais coletivo pela falta do Lucarelli e conseguimos. Fizemos a troca Japa/Vini – Vini/Japa e o ritmo não caiu. Nos momentos mais decisivos, a responsabilidade de quem tinha que resolver conseguiu trazer o ponto pra nós”, afirmou o técnico Cézar Douglas.