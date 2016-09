Taubaté Vôlei busca a terceira vitória seguida

Home

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Animado com as duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Taubaté Vôlei recebe o Atibaia hoje, às 20h, no ginásio do Abaeté, pela terceira rodada da do Campeonato Paulista, no qual é o atual bicampeão.

Ainda sem contar com os medalhistas olímpicos Lucarelli, Éder e Wallace, que se reapresentaram apenas na semana passada e estão em fase treinamento, o time da região nem tomou conhecimento de São Bernardo e Santo André - contra ambos foram vitórias fáceis, por 3 a 0.

Agora, os comandados pelo técnico Cézar Douglas tentam manter o embalo. “Conseguimos impor um ritmo forte e não demos abertura para o adversário crescer no jogo, agora é se preparar para a partida de terça (hoje)contra Atibaia”, disse o treinador do Taubaté/Funvic, após o triunfo em casa no sábado.

Ingressos. Os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento não-perecível, no ginásio do CTI e na loja Loucos por Esporte, no Via Vale Garden Shopping. Cada torcedor poderá pegar até dois ingressos (por um quilo cada). Não haverá troca na hora da partida. Crianças de até 4 anos não pagam a entrada.