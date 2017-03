Taubaté Vôlei abre os playoffs da Superliga Nacional

Home

- 13:32

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Chegou aquele momento em que não é mais permitido cometer erros. O Vôlei Taubaté vai entrar em quadra neste sábado para o primeiro jogo da série melhor de cinco partidas nas quartas de final da Superliga Nacional.

O time da região joga contra o Juiz de Fora, a partir das 15h30, na casa do adversário, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV. A equipe taubateana, comandada pelo técnico Cézar Douglas, terminou a fase de classificação em segundo lugar, enquanto os mineiros ficaram em sétimo na fase inicial.

Assim, o time da região chega como favorito na disputa. Como fez melhor campanha, poderá disputará até três partidas dentro de casa. Quem se classificar pega o vencedor de Sesi e Minas na semifinal. "Temos que aproveitar bem as informações das características do jogo passado. Queremos melhorar o desempenho em todos os fundamentos. Ser consistente nas características da equipe que nos deixou em segundo na classificação geral", afirmou o treinador taubateano, durante a semana.

O líbero Mário Júnior prega cautela no confronto. Até porque na última rodada do primeiro turno os taubateanos perderam para o Juiz de Fora por 3 a 2. "Estou bem confiante quanto a isso, o time vai ter uma outra postura, assim como apresentou nas finais que participou. Agora cada jogo será uma final. Desde as quartas até a final temos que encarar como se fosse o último jogo", afirmou.



Os jogos



18.3 (SÁBADO) – Juiz de Fora (MG) x Taubaté (SP), às 15h30, na UFJF, em Juiz de Fora (MG) – SPORTV

23.3 (QUINTA-FEIRA) – Taubaté (SP) x Juiz de Fora (MG), às 21h55, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP) – REDETV E SPORTV.COM

27.3 (SEGUNDA-FEIRA) – Taubaté (SP) x JJuiz de Fora (MG), às 18h30, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP) – SPORTV

1.4 (SÁBADO) – Juiz de Fora (MG) x Taubaté (SP), a definir, na UFJF, em Juiz de Fora (MG) * Se necessário

6.4 (QUINTA-FEIRA) – Taubaté (SP) x Juiz de Fora (MG), a definir, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP) * Se necessário