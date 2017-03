Taubaté viaja para se recuperar e perde dois atletas

Home

- 11:12

Redação

Taubaté

Além de perder para o Sertãozinho em casa e deixar escapar a chance de alcançar o G-4 da Série A-2 do Campeonato Paulista, o Taubaté ainda viu dois importantes jogadores saírem lesionados de campo. Os dois laterais considerados titulares, Rafael Ferro e Rodrigo Soares, preocupam a comissão técnica.

Rodrigo, jogador do elenco atual com mais partidas pelo Burro da Central e um dos destaques do título da Série A-3 de 2015 e também na campanha da temporada passada, sofreu uma fratura na fíbula durante a partida. Ele foi operado na tarde desta quinta-feira, e, como a recuperação é demorada, está fora do campeonato e, talvez, de toda a temporada.

O caso do lateral-direito Rafael Ferro é menos grave, mas também preocupa. O clube ainda não divulgou a gravidade da lesão do camisa 2, mas ele está fora dos próximos jogos do Alviazul, incluindo o deste sábado, quando o time do técnico Evaristo Piza enfrenta a Votuporanguense, fora de casa, tentando a reabilitação na Série A-2.

Com 19 pontos conquistados, o Taubaté está na sétima colocação. O time viajou para Votuporanga na manhã desta sexta, e entra em campo às 15h de sábado. No lugar de Rafael Ferro, Piza pode ter a volta de Israel ou voltar o improvisado atacante Gabriel. Na esquerda, o zagueiro Luis Felipe deve ser mantido na função. A boa notícia é a volta do atacante Everton no comando de ataque.