Taubaté vence no Joaquinzão e cola no G-4

Home

- 12:11

Redação

Taubaté

O Taubaté recebeu o União Barbarense neste domingo e deu mais um grande passo na briga pelo acesso. Jogando no Joaquinzão, o Burro da Central conquistou uma vitória por 1 a 0, e, com mais três pontos, garantiu a quinta colocação, colado no grupo dos melhores colocados da Série A2 do Campeonato Paulista. O gol alviazul foi marcado no segundo tempo, pelo volante Alex Silva.



Embaixo de um forte sol, o Taubaté dominou toda a partida, mas, após uma série de chances, conseguiu abrir o placar apenas na segunda etapa. O meia Cassinho bateu falta com maestria e, após a bola explodir na trave, o camisa 5 Alex Silva mandou a bola para o fundo do gol, garantindo a vitória do Burro.



Com o resultado, o Alviazul chega aos 18 pontos na competição, apenas um atrás do G4 e três atrás do líder Água Santa. Na próxima rodada, o Taubaté viaja para São Paulo onde enfrenta o Juventus: a partida na Rua Javari está marcada para às 10h de domingo.



Pegado. Apesar do forte calor no Joaquinzão, o jogo começou morno, sem oportunidades para os dois lados. Aos poucos, o Burro começou a dominar a partida, e teve boas chances de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira foi com o lateral Luis Felipe, que cabeceou com perigo após cruzamento de Caíque pela direita.



O Alviazul seguiu dominando, e, principalmente na reta final da primeira etapa, pressionou o União Barbarense. Aos 38, Cassinho tabelou no meio-campo e, da entrada da área, bateu colocado e a bola passou perto.



O Taubaté ainda tentou com o atacante Everton, aos 43, quando girou em cima do zagueiro e bateu de esquerda, e com Gabriel, no minuto seguinte, após grande jogada pela direita e boa intervenção do goleiro adversário.



Vitória. Na volta do intervalo, o Burro tomou um susto nos minutos iniciais, quando o goleiro Célio Gabriel foi exigido e teve que fazer duas ótimas defesas, mas, depois, voltou a mandar no jogo. Aos 19, até conseguiu abrir o placar, com belo chute de Tiago Tremonti na sobra de escanteio, mas a arbitragem assinalou impedimento do camisa 18.



Aos 27 minutos, veio o gol alviazul. Com muita categoria, Cassinho bateu falta e a bola acertou o travessão: na sobra, o capitão Alex Silva se esticou para estufar a rede e abrir o placar no Joaquinzão.



Depois de abrir o placar, o Burro da Central continuou dominando a partida, e teve chances de ampliar com Caíque e Cassinho. No fim, mais uma vitória alviazul e mais três pontos na briga.