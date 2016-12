Taubaté vence base e São José dos Campos perde para o Red Bull

Home

- 15:46

Redação

Taubaté

Os trabalhos de 2016 acabaram nesta sexta-feira para os dois times da região que disputam competições a partir de janeiro de 2017. São José dos Campos, que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista, e Taubaté, que está na Série A-2, fizeram nesta sexta-feira os seus últimos jogos-treinos antes das festas de Ano Novo. Agora, ambos só voltam aos treinos na segunda-feira, quando dão continuidade aos trabalhos de pré-temporada.

Nesta sexta-feira, o Burro da Central fez mais um teste contra o time sub-20 que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partir do próximo dia 4 de janeiro. No estádio Joaquinzão, encerrou a primeira parte da pré-temporada visando a Série A-2 com uma vitória por 5 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel, Caíque, Leo Aro e Alisson, duas vezes.

O técnico Evaristo Piza aproveitou o teste para observar o elenco, fazer trocar e acertar o entrosamento da equipe. No primeiro tempo foram três gols do time profissional, marcados pelos atacante Gabriel, Leo Aro e Caíque. O time esteve em campo com Célio Gabriel, Israel, Edgar, Thales e Rodrigo Soares; Alan Mota, Nildo; Tiago Tremonti, Gabriel e Leo Aro; Caíque.

Na segunda etapa, o time profissional conseguiu dois gols de vantagem, ambos do meia Alisson. Em campo estiveram Yuri, Rafael Ferro, Renan Dutra, Juninho e Pedro Henrique; Alex Silva e Rai Diego; Alisson, Rafael Rosa e Mika; Caíque (Gabriel).

Série A-3. Também nesta sexta-feira de manhã, o Tigre do Vale, comandado pelo técnico Paulo Campos, encarou o Red Bull Brasil, em Jarinu, time que disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista. E os joseenses saíram de campo com derrota por 3 a 1. O Tigre estreia na Série A-3 contr ao Monte Azul, no estádio Martins Pereira, no dia 29 de janeiro.