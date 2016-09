Taubaté tenta superar ‘gigantes’ no mundial de Handebol

Home

Time da região disputa, na segunda-feira, o Mundial de Clubes em Doha, no Catar

Pelo quarto ano consecutivo, o Taubaté vai disputar o Super Globe no Catar, o Mundial de Clubes masculino de handebol. Tetracampeão pan-americano, o time da região tenta superar o sexto lugar obtido no ano passado, melhor colocação até hoje.

Nesta sexta-feira, o time comandado pelo técnico Marcus Ricardo de Oliveira, o ‘Tatá’, embarcou para Doha, onde estreia na segunda-feira contra o Kielce, da Polônia, a partir das 7h da manhã (de Brasília).

E, desta vez, o regulamento é diferente: os jogos são eliminatórias e, se perder, o time da região irá para a disputa do quinto ao oitavo lugar. Por outro lado, se vencer, estará classificado entre os quatro melhores pela primeira vez.

Pedreira. Os taubateanos contam no elenco com três jogadores que disputar as Olimpíadas-2016 com a seleção brasileira: Maike, Alemão e Vinícius - Lucas Cândido fechou com um time da Espanha. Ainda assim, será difícil passar por um time que é a base da seleção polonesa e atual campeão europeu. “O Mundial é muito forte e profissional. O poder aquisitivo deles é muito alto. Eles trabalham com um orçamento de 16 milhões de Euros por ano. É surreal para os nossos padrões”, lembra Tatá.

“Me arrisco a dizer que o time polonês é até mais forte que a própria seleção nacional deles”, disse, lembrando os espanhóis, eslovenos e croatas que jogam no Kielce.

O técnico do Taubaté porém, não desanima e acredita que o time da região pode fazer bonito e surpreender no torneio internacional.

“Estamos muito focados e preparados. Fizemos um trabalho de análise dos jogos deles para tentar surpreender. Isso é fundamento para conseguir alguma coisa”, afirmou o treinador taubateano em entrevista exclusiva ao OVALE.