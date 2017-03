Taubaté tem sequência dura nas últimas rodadas

Home

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

A derrota em casa para o Sertãozinho por 2 a 1, quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, foi mais uma ducha de água fria para o torcedor, que viu o time cair para a sétima colocação geral, embora ainda continue perto dos quatro primeiros colocados, que se classificam para as semifinais.

O Burro da Central, agora, terá uma sequência das mais complicadas até o final da primeira fase do torneio. Sem contar o jogo deste sábado, fora casa, contra o Votuporanguense, às 15h, os taubateanos vão fazer mais seis partidas até o final, sempre contra times que também estão brigando diretamente pela classificação às semifinais.

Agenda. No próximo dia 30, o Taubaté volta a jogar em casa, contra o Guarani, que busca uma vaga. Depois, no dia 2 de abril, visita a Penapolense, que também está na disputa. No dia 8 de abril, recebe o Bragantino, hoje o quinto colocado do torneio e um dos favoritos ao acesso.

Depois, no dia 12 de abril, os comandados do técnico Evaristo Piza visitam o Rio Claro, que está na zona de classificação para as semifinais da Série A-2. Na penúltima rodada, encara em casa, dia 15,o São Caetano, atual líder. Na rodada final, dia 23, visita o Água Santa, o atual segundo colocado.