Taubaté tem queda nas reclamações de criadouros do mosquito Aedes aegypti

11:51

Redação

Taubaté



O número de reclamações por existência de criadouros do mosquito Aedes aegypti caiu juntamente com os casos de dengue em Taubaté, segundo balanço divulgado pelo CAS (Controle de Animais Silantrópicos) do município.



De acordo com o levantamento, de janeiro até esta quarta-feira (22) foram 928 denúncias apresentadas, das quais 615 foram resolvidas, um índice de 66,27%. No mesmo período do ano passado, o número de denúncias chegou a 2.105, com 1.089 casos resolvidos, índice de 54,04%.



Para o CAS, a queda no número de denúncias tem reflexos diretos em um aumento da conscientização da população sobre os riscos de proliferação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.



Até o último dia 20, a cidade registrou 27 casos confirmados de dengue contra 1.506 casos no mesmo período do ano passado.



Com isto, o CAS pode promover um melhor planejamento de suas ações no decorrer dos próximos meses, por meio da realização de treinamento de suas equipes, redução de pendências de imóveis visitados, capacitação de voluntários e demais atividades de cunho preventivo e educativo.