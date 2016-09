Taubaté Shopping recebe exposição de vestidos de noiva

Home

A história dos vestidos de noiva da taubateana Maria do Pilar Casas Rechdam é tema de exposição no Taubaté Shopping até o dia 2 de outubro.



O objetivo do evento é homenagear a costureira, que está há 60 anos no ramo da costura, dando vida aos sonhos das noivas da região. Sempre que podia, a profissional fazia questão de ir às portas das igrejas arrumar as noivas antes da grande entrada, o que só aumentava o carinho delas pela simpática senhora.



Segundo a organizadora da mostra, a cerimonialista Ellen Diniz, a ideia do projeto surgiu quando uma foto dela e da costureira, postada no Facebook, teve uma repercussão muito grande. “Dona Pilar é uma peça fundamental na história dos casamentos de Taubaté”, conta Ellen.



Para tornar o projeto real, a cerimonialista juntou-se ao fotógrafo Diego Migotto e realizou uma sessão de fotos de diversos vestidos de casamento feitos pela famosa costureira, que ainda trabalha bastante.



Foram selecionadas cerca de 15 peças para a mostra, que conta ainda com imagens de alguns trabalhos e da trajetória de Dona Pilar.