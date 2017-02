Taubaté segue invicto, mas sofre com falhas da defesa

Home

- 08:37

Falhas defensivas nas duas últimas rodadas comprometem a campanha do

Taubaté; técnico cobra outra postura e não descarta fazer mudanças na equipe



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté ainda está invicto no Campeonato Paulista da Série A-2, após três rodadas, com uma vitória e dois empates. O time, no papel, é qualificado e, em campo, vem apresentando bom volume de jogo. Porém, o sistema defensivo começa a virar uma dor de cabeça para o técnico Evaristo Piza no início do trabalho.

Isso porque nos últimos dois jogos foram cinco gols sofridos. Tanto no empate por 2 a 2 contra o Oeste de Itápolis quanto nos 3 a 3 contra o Rio Preto, em casa, no último domingo, os zagueiros ‘bateram cabeça’ e contribuiram para o segundo do time adversário, que abria 2 a 0 de vantagem com menos de 10 minutos de partida no Joaquinzão.

Mesmo invicto, o Taubaté estaria fora da segunda fase do campeonato caso a fase classificatória terminasse hoje, pois o time não está em sétimo lugar, fora da zona dos quatro primeiros colocados que avançam às semifinais. Se tivesse vencido ao menos um desses dois jogos em que arrancou o empate nos últimos minutos, o time da região poderia até estar na liderança do campeonato.

Equilíbrio. O técnico do Burro da Central cobra uma nova postura dos atletas daqui em diante. Na próxima sexta-feira, encara um clássico do interior fora de casa, em visita o XV de Piracicaba, às 20h, no estádio Barão de Serra Negra, em jogo antecipado na quarta rodada. “Uma equipe que quer chegar precisa ser mais equilibrada em todos os setores. A gente não pode individualizar erros, mas são três jogos e seis gols contra, é um peso”, afirmou o comandante.

Piza também não descartou a possibilidade de fazer mudanças no time titular para o próximo compromisso. “Tenho que respirar, analisar o jogo, analisar o próximo adversário e ver o que tenho de opções, para ai tomar qualquer decisão”, disse o treinador taubateano. “Tem que melhorar, organizar, planejar melhor ou buscar alternativas”, afirmou.

Sub-20. Ontem à tarde, Rafael Atilli, filho do presidente do Taubaté, Waldir Atilli, anunciou que será o novo técnico da equipe sub-20 do Burrão. “Um novo passo, cercado de muitas expectativas, mas também de muitas cobranças. Nos últimos anos, a categoria de base do Taubaté voltou a ser respeitada”, afirmou através das redes sociais.