Taubaté reduz os casos de dengue, zika e chukingunya

14:42

Redação

Taubaté



Taubaté fechou os dois primeiros meses do ano com 886 menos casos de dengue no comparativo com o mesmo período do ano passado.



Um levantamento realizado pela Vigilância Epidemiológica apontou que nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, a cidade registrou 16 casos de dengue, enquanto que nesses mesmos meses do ano passado, eram 901 casos da doença confirmados.



De janeiro até o último da 3, foram 501 notificações de suspeitas da doença, com 15 casos positivos autóctones e um caso importado, 341 registros negativos e 144 aguardando o resultado de exames.



Os casos de zika vírus possuem nove notificações, nenhum deles confirmados, um caso negativo e outros oito aguardam resultados de exames.



Foram registrados 18 notificações de febre chikungunya, oito deles foram classificados como negativos, dez aguardam o resultado de exames e não existem casos confirmados da doença na cidade.

Com o término do verão, em 20 de março, ficam menores as chances de um aumento significativo de casos.