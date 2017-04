Taubaté recebe exposição com réplicas de Da Vinci

Home

Taubaté

Mona Lisa, Santa Ceia, A Anunciação. O artista Leonardo Da Vinci tem muitos trabalhos históricos e mundialmente famosos, e um pouco da vida do italiano poderá ser conhecida a partir deste fim de semana no Via Vale Garden Shopping, em Taubaté.

A inauguração da exposição sobre o artista acontece nesse sábado, com apresentações musicais e muita história. A mostra traz réplicas feitas na Itália por especialistas em restaurações artísticas, e tem monitores especializados na vida e nas obras de Da Vinci. "A ideia é que todos possam ter acesso e conhecer um pouco mais sobre as obras de um dos maiores gênios de todos os tempos", afirmou a coordenadora de marketing do shopping, Bruna Marcon.

Abertura. Neste sábado, haverá uma programação especial para a abertura da exposição. A Osita (Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté) fará uma apresentação com 60 músicos, às 10h, e o Balé da Cidade fará uma encenação do quadro 'Santa Ceia' ás 15h, 17h30 e 20h.

A partir do sábado que vem, artistas taubateanos farão intervenções durante todo o período da mostra. Os ingressos para a exposição custam R$ 25 a inteira e R$ 12,50 a meia. O pacote família, para quatro pessoas, sai por R$ 50, e crianças até quatro anos não pagam.

Projeto. Em parceria com a prefeitura, mais de 12 mil alunos da rede municipal farão visitas guiadas à exposição, gratuitamente.