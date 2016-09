Taubaté perde para campeão europeu e está fora do mundial

Home

- 09:29

Campeã da América do Sul, equipe taubateana luta, mas é derrotada e disputará a decisão do quinto lugar no Qatar

Caíque Toledo

Taubaté

Atual tetracampeão pan-americano e considerado o melhor time da América do Sul, o Taubaté lutou muito, na manhã desta segunda-feira (5), mas não conseguiu vencer o Vive Tauron Kielce, campeão europeu, na estreia do Super Globe, o campeonato mundial de handebol. Com a derrota por 33 a 30, os taubateanos foram eliminados do torneio, disputado no Qatar.



Diferente dos últimos anos, na atual edição do Super Globe o formato é o mata-mata, então, qualquer derrota deixava o representante brasileiro de fora. O Vive Tauron Kielce, da Polônia, é a base da seleção quarta colocada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e ainda reforçada por representantes estrangeiros.



Apesar de enfrentar o campeão europeu, o Taubaté se saiu bem em sua estreia no quarto mundial consecutivo. Chegou a estar na liderança do placar várias vezes, mas viu os poloneses terminarem a primeira etapa vencendo por 21 a 15. O time do técnico Marcus Tatá melhorou na segunda etapa e encostou no placar, mas, no fim, nao conseguiu segurar os poloneses: 33 a 30.



Agora, a equipe se prepara para disputar a decisão do quinto lugar, e vive a expectativa de melhorar seu desempenho: nas últimas edições que participou do Super Globe, o Taubaté ficou na sexta colocação. O embate será contra o Paris Saint-Germain, da França, ou o Esprance Sportive Tunis, da Tunísia. A decisão do quinto lugar acontece nesta terça-feira (6).



Quando voltar ao Brasil, o Taubaté focará novamente na disputa do Super Paulistão. Atualmente, o time é o líder do campeonato. O próximo duelo está marcado no dia 17, contra Franca, em casa.