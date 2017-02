Taubaté pega o XV de Piracicaba com mudanças na zaga

Home

Ainda invicto, Taubaté encara o XV de Piracicaba fora de casa e técnico promove mudanças no setor defensivo, bastante criticado após dois empates seguidos

Disposto a manter a invencibilidade na Série A-2 do Campeonato Paulista, o Taubaté enfrenta hoje o XV de Piracicaba, fora de casa, às 20h, pela quarta rodada da competição.

O Burro da Central tem uma vitória e dois empates no torneio, e deve ter mudanças importantes em relação aos últimos jogos: a defesa, que vem sofrendo duras críticas.

Apesar de estar na parte de cima da tabela e ainda não ter perdido, o Alviazul sofre com os zagueiros, que falharam nos três confrontos até agora. O técnico Evaristo Piza não adiantou a escalação, mas deve fazer pelo menos uma mudança no setor. É possível, até, que os dois zagueiros sejam trocados: os até então reservas Júnior Campos e Edgar foram testados, juntos, como titulares essa semana, nos lugares de Thales e de Renan Dutra.

Uma mudança confirmada é a entrada do lateral-esquerdo Rodrigo Soares, que assume a posição de Pedro Henrique, lesionado no confronto diante do Rio Preto -- empate em 3 a 3, domingo, no Joaquinzão.

Reforço. A prova de que o Taubaté está preocupado com a zaga é que, além da mudança prevista pelo técnico Evaristo Piza, um novo defensor foi anunciado ontem à tarde.

Trata-se do zagueiro Luis Felipe, de 25 anos, que teve destaque no futebol carioca e estava no Linense. "A Série A-2 é um campeonato muito disputado. Venho na esperança de dar o meu melhor e classificar o time", disse o jogador, que já treinou com o elenco.