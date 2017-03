Taubaté pega o lanterna em casa mirando o G-4

Home

- 19:12

Com chances de entrar novamente no grupo dos melhores colocados, Burro recebe o União Barbarense neste domingo; adversário, que só tem uma vitória no torneio, é o úlitmo colocado

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O torcedor do Taubaté tem de tudo para passar o domingo inteiro em festa, com o Burro da Central na zona de classificação paras as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Afinal de contas, na manhã deste domingo, o time comandado pelo técnico Evaristo Piza joga em casa, no estádio do Joaquinzão, às 10h, contra o União Barbarense, o lanterna do campeonato.

O time da região vem de uma importante vitória fora de casa sobre o Velo Clube, no último sábado, por 2 a 0. O resultado colocou o Burrão na sexa colocação, com 15 pontos, um a menos do que a Penapolense e o Batatais, os dois times que estão dividindo o quarto lugar.

E, neste sábado, o Água Santa, terceiro colocado com 18 pontos, recebe o time de Penápolis. Assim, independente desse resultado, o Taubaté poderá passar um dos dois se vencer no domingo.

O time de Santa Bárbara, que só venceu um jogo, justamente na última rodada, enfrenta crise financeira e está perto do rebaixamento. Com apenas quatro pontos, tem seis a menos do que a Portuguesa, que é o primeiro time fora da zona de degola. Este ano, os seis últimos colocados serão rebaixados para a Série A-3.

O goleiro taubateano Célio Gabriel ressaltou a importância da semana livre antes deste confronto. “A semana aberta que nós tivemos foi extremamente importante. O Piza pôde trabalhar muito bem a equipe, nós viemos aí de dois jogos difíceis, fora de casa. A semana foi importante pra nossa recuperação”, afirmou, através da assessoria de imprensa do clube.

E o camisa 1 do Burrão minimiza a atual situação do adversário, pregando respeito e atenção para evitar qualquer tipo de problemas. “Independente de classificação [adversário ser o último colocado], não é nesse aspecto que a gente tá se apegando, mas sim na importância do jogo. A gente acredita que esse confronto é uma final, temos que buscar fazer o resultado, sair com os três pontos, que são de suma importância para os nossos objetivos e para as nossas pretensões dentro do campeonato”, afirmou o atleta taubateano.

O time. Para o jogo de logo mais, Evaristo Piza provavelmente terá que improvisar o volante Alex Silva na lateral-direita, já que Rafael Ferro está suspenso por expulsão e Israel, o substituto imediato, está contundido. Neste caso, Rai Diego entraria na equipe, no lugar tático de Alex.

O restante da equipe deve ser a mesma que vem atuando nos demais confrontos, incluindo os atacantes Caíque e Everton, que, juntos, já marcaram dez gols na competição. O provável Burro para o duelo tem Célio Gabriel, Alex Silva, Junior Campos, Edgar e Luis Felipe; Rai Diego, Alan Mota e Cassinho; Rychely, Caíque e Everton.