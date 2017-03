Taubaté pega o invicto Sada em duelo de gigantes

Home

- 10:38

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Caldeirão do Bonfim vai ferver hoje à noite. O Vôlei Taubaté faz o seu último jogo em casa na primeira fase da Superliga Nacional masculina, às 20h, no ginásio do Abaeté, pela penúltima rodada, e justamente contra o Cruzeiro, líder invicto e atual campeão.



No sábado, os taubateanos encerram o segundo turno fora de casa, contra o Juiz de Fora, às 21h30. Se vencer logo mais e quebrar a invencibilidade do rival, o time da região fica bem perto de garantir o segundo lugar na classificação geral.



Com 48 pontos, tem dois a mais do que o Sesi, terceiro colocado. Todos já estão classificados para os playoffs, mas buscam o melhor posicionamento possível para chegar na segunda fase com vantagens de decidir sempre em casa.



O Sesi, que disputa a vaga com o Funvic Taubaté, tem dois jogos teoricamente fáceis pela frente, hoje em casa contra o Juiz de Fora e no final de semana contra o lanterna Castro, no Paraná.



Embalado. O time da região vem de uma animadora sequência de cinco vitórias consecutivas na Superliga. Entre elas, uma de 3 a 0 sobre o Sesi e outra por 3 a 1 sobre o Campinas, fora de casa, o quarto colocado, em jogo disputado no último sábado.



O último revés dos taubateanos no torneio aconteceu há mais de um mês, no dia 2 de fevereiro, quando foi surpreendido fora de casa pelo Minas Tênis Clube, com uma derrota por 3 a 2.



“Amanhã (hoje) é um jogo que acredito ter maior importância para nós do que para o Cruzeiro por dois fatores. Ainda estamos em uma briga com o Sesi por uma melhor colocação na tabela e esse resultado positivo seria de suma importância para isso. Além disso, nessa semana, que é muito importante, encaixar um jogo legal seria bom para entrar nos playoffs com o time certinho e entrosado”, disse o ponteiro taubateano Lucas Loh, ao site da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).