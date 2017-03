Taubaté pega o Guarani para tentar voltar a vencer

Home

- 12:19

Sem vencer há três rodadas, Burro da Central joga no Joaquinzão para tentar voltar a brigar pelo G-4

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Já são três jogos sem vitórias no Campeonato Paulista da Série A-2. O time está, agora, a quatro pontos do primeiro adversário dentro da zona de classificação para as semifinais. Assim, o jogo de hoje, às 19h15, no contra o Guarani, no estádio Joaquinzão, é fundamental para as pretensões do Taubaté na sequência da competição estadual. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

O tradicional adversário de logo mais vive a mesma situação. Com 20 pontos, os bugrinos têm a mesma pontuação do Burro da Central e tentam se aproximar do G-4.

Os comandados do técnico Evaristo Piza vêm de empate por 2 a 2 fora de casa, contra o Votuporanguense. Mesmo que vença esta noite, o time da região não entra no G-4.

Ainda restam mais seis rodadas até o final da primeira fase e os taubateanos fazem mais três jogos em casa, todos contra times que também brigam diretamente pela vaga. Uma eventual derrota logo mais poderia deixar o Taubaté até sete pontos atrás do G-4, com mais 15 pontos em disputa na sequência.

Expectativa. Artilheiro do Burrão na temporada, o atacante Éverton espera mais um jogo complicado logo mais. “É um jogo difícil. A equipe do Guarani é muito forte e vem crescendo na competição. Como todo mundo vem dizendo, é um jogo que vale muito, um jogo de seis, talvez nove pontos. A gente sabe que uma vitória em casa nos leva a brigar lá em cima", afirmou o jogador taubateano, através da assessoria de imprensa.