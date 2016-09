Taubaté não segura time da Tunísia no Mundial

Home

O Handebol Taubaté perdeu para o Esperance, da Tunísia, por 32 a 30, nesta terça-feira de manhã, pela decisão do quinto ao oitavo lugar do Mundial de Clubes da modalidade, o 'Super Globe', disputado em Doha, no Catar.



Foi a segunda partida dos taubateanos no torneio. Na segunda-feira, já havia perdido para o Kielce, da Polônia, atual campeão europeu, por 33 a 30, na estreia do torneio. Agora, o time comandado pelo técnico Marcus Ricardo de Oliveira, o 'Tatá', vai disputar o sétimo lugar do torneio, com o perdedor do confronto entre Sydney, da Austrália, e Lekwiya, do Catar.



No ano passado, o time da região ficou em sexto lugar na competição, o melhor resultado até agora. Este ano, porém, o Mundial é disputado no sistema eliminatório, ao contrário das edições anteriores, quando os times se dividiam em grupos.



O Handebol Taubaté é o atual tetracampeão pan-americano e está no Mundial de Clubes pelo quarto ano consecutivo. Depois do Mundial, volta ao Brasil de olho no Super Paulistão.