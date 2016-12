Taubaté mostra camisas e fará o primeiro teste

Home

- 20:17

Redação

Taubaté

O torcedor do Taubaté terá a primeira chance de ver em campo o time que promete brigar pelo acesso na próxima temporada na Série A-2 do Campeonato Paulista.

O Burro da Central faz na manhã dessa sexta-feira o primeiro de uma série de jogos-treino que pretende realizar até o dia 29 de janeiro, data da estreia no torneio estadual, contra o Mogi Mirim.

O primeiro adversário em teste será a equipe Sub20 do próprio Taubaté, que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. O confronto será às 9h30, no Joaquinzão, com entrada aberta para a torcida.

Time. Por enquanto, o técnico Evaristo Piza tem 22 jogadores disponíveis para colocar em campo -- são 23 contratados oficialmente, mas o meia Luciano, um dos remanescentes da última temporada, se apresentará ao time apenas no início de janeiro.

A tendência é que algumas peças do time desse ano sejam utilizadas, como o zagueiro Guilherme, o lateral-esquerdo Rodrigo Soares, e os volantes Rai Diego e Alan Mota. Entre as novidades, os principais destaques são o atacante Rychely, o meia Tiago Tremonti e o goleiro Célio Gabriel.

Roupa. Nesta quinta, o Taubaté aproveitou para divulgar novas imagens sobre os uniformes que serão usados pela equipe na próxima Série A-2. Se na quarta-feira o clube fez o anúncio oficial das duas camisas, ontem um ensaio com o volante Alan Mota e com o atacante Rychely revelou mais detalhes do manto alviazul.

A camisa número um segue a tradição, sendo branca com uma faixa transversal azul, além de detalhes na gola e na lateral. A número dois é azul por completo, com faixas horizontais em outros tons.

Os dois novos uniformes começam a ser vendidos nesta sexta-feira, durante o jogo-treino contra a equipe de base, no Joaquinzão. Cada camisa, da RT Sports, sai por R$ 99.