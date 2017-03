Taubaté lamenta derrota, mas já pensa no Velo Clube

Home

Após derrota de virada para o Barretos, Burro da Central embarca para Rio Claro e ainda sente a virada na casa do rival



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

A derrota para o Barretos por 2 a 1, anteontem, fora de casa, foi uma ducha de água fria para as pretensões do Taubaté, que poderia ter entrado no G-4 do Campeonato Paulista da Série A-2 caso tivesse vencido o confronto.

Com 12 pontos, o Burro da Central está em sétimo lugar na classificação geral, após oito rodadas já disputadas. Como amanhã já visita o Velo Clube, em Rio Claro, às 19h, no estádio Benitão, pela nona rodada, os jogadores taubateanos nem voltaram para casa e já embarcaram direto para a cidade onde fazem a próxima partida do torneio.

O fato de o adversário de anteontem estar na zona de rebaixamento, ter vencido de virada e ainda ter ficado todo o segundo tempo com um jogador a menos, que foi expulso, no início do segundo tempo, deixou o ambiente ainda mais triste no Burro da Central.

Inteligência. Ontem, o técnico Evaristo Piza lamentou bastante o resultado adverso. "Infelizmente a gente não conseguiu a vitória. Isso nos deixa triste, pelas circunstâncias, principalmente por ter aberto o placar fora de casa e ter cedido a virada em sete minutos. Faltou um pouco de inteligência e daquela aplicação que tivemos contra a Portuguesa", disse, através da assessoria de imprensa do clube.

Agora, a expectativa é de reação imediata contra o clube que também vem de derrota e acabou de demitir o técnico Álvaro Gaia. “É mais um jogo de guerra. O Velo está na zona de rebaixamento, jogando em casa e a gente buscando a recuperação. Temos que ser mais fortes que o jogo contra o Barretos. É hora de respirar, recuperar nossos atletas e fazer um grande jogo em Rio Claro”.