Taubaté joga pelo quinto lugar no mundial de handebol

Home

- 19:57

Caíque Toledo

Taubaté

Depois de ser derrotado pelo campeão europeu em sua estreia no Super Globe, o mundial de clubes da categoria, o Taubaté Handebol joga novamente nesta terça-feira (6) em busca de um resultado simbólico: melhorar sua principal classificação em edições da competição, disputada no Qatar.



Às 7h (de Brasília), o time do técnico Marcus Tatá enfrenta o Sportive de Tunisie, da Tunísia, pela decisão do quinto lugar. Nas últimas três edições, o Taubaté terminou o mundial na sexta colocação. Dessa vez, a equipe tem a chance de subir uma posição em relação ao ano passado.



Atual tetracampeão Pan-Americano, o Taubaté foi derrotado nesta segunda (5) pelo Vive Tauron Kielce, considerado um dos melhores times do mundo e base da seleção polonesa quarta colocada nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. A equipe taubateana até fez uma boa partida, esteve à frente do placar, mas, no fim, foi derrotada por 33 a 30. "Jogamos bem. Eles abriram seis gols no primeiro tempo. Já no segundo, conseguimos diminuir essa vantagem deles para apenas um. Depois, eles voltaram a três e conseguiram fechar assim. Fizemos uma partida equilibrada", disse o técnico Marcus Tatá.



"Foi um confronto difícil. Erramos muitas finalizações de um contra o goleiro. Quando se joga com uma equipe desse nível e se comete muitos erros técnicos fica complicado, mas fizemos 30 gols e o ataque no geral foi bem. A defesa também funcionou, conseguimos variar. Foi um jogo apertado e saímos com a sensação de que não estamos longe", afirmou o comandante taubateano.