Taubaté inicia troca de ingressos para enfrentar o Sada Cruzeiro

O Vôlei Taubaté realiza nesta terça a troca de ingressos para o jogo de amanhã, contra o líder Cruzeiro, às 20h, no ginásio do Abaeté, em Taubaté, pela penúltima rodada da primeira fase da Superliga Nacional. Cada ingresso deverá ser trocado por um quilo de arroz.

Os pontos são os mesmos de sempre: ginásio do CTI (8h30 às 18h) e loja Loucos por Esporte (10h às 22h), no Via Vale Garden Shopping. No total, serão 800 ingressos disponibilizados. Caso sobre, a troca continuará nesta quarta.

O Funvic Taubaté, comandado pelo técnico Cézar Douglas, mira terminar a primeira fase na vice-liderança, a qual disputa com o Sesi. O Cruzeiro, com 100% de aproveitamento até agora não pode mais ser alcançado. No último sábado, o time da região visitou o Campinas, quarto colocado na classificação, e venceu por 3 a 1, chegando aos 48 pontos, dois a mais do que o Sesi.