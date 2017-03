Taubaté gastou mais do que divulgou com o Carnaval

Home

20:30

Redação

Taubaté

O gasto da Prefeitura de Taubaté com o desfile de Carnaval desse ano foi ainda maior que o divulgado anteriormente. Reportagem publicada na sexta-feira apontava despesas de 13 diferentes naturezas que somavam o gasto de R$ 277,8 mil.

No entanto, quatro outros contratos foram publicados no diário oficial também nessa sexta-feira, evidenciando que a festa custou mais ainda aos cofres públicos. A locação dos banheiros custou R$ 23,103 mil. O aluguel do som, mais R$ 18 mil.

A locação das ambulâncias custou R$ 18,324 mil. Já o aluguel das tendas teve custo de R$ 706. Esses quatro novos contratos representaram gasto de R$ 60,203 mil. Somados às 13 despesas citadas anteriormente, o gasto total foi de R$ 338,083 mil.

Festa. Taubaté foi o único dos principais municípios do Vale do Paraíba que manteve o custeio público do Carnaval. Esse ano, por exemplo, até São Luiz do Paraitinga deixou de bancar a festa devido à queda na arrecadação.

Outros municípios, como Jacareí, São José dos Campos e Guaratinguetá já adotam essa medida há anos. Em Taubaté, a prefeitura cita que buscou adotar medidas para reduzir o custo do Carnaval esse ano, como concentrar os desfiles em um único dia e realizar o Festival de Marchinhas na véspera dos desfiles, o que teria gerado uma economia de até R$ 60 mil.