Taubaté faz promoção de ingressos para tentar embalar

A diretoria do Taubaté volta a apostar nas promoções de ingressos para atrair os torcedores na reta final do Campeonato Paulista da Série A-2. Nesta terça-feira, o clube divulgou que para o jogo contra o Bragantino, sábado, às 19h, no Joaquinzão, têm valores de R$ 20 (arquibancada geral), R$ 30 (arquibancada social) e R$ 60 (cadeiras cobertas).

De acordo com o clube, os valores são válidos somente para esta partida. Durante boa parte do campeonato, os ingressos custavam R$ 30 (arquibancada geral), R$ 40 (arquibancada social) e R$ 80 (cadeira numerada).

Há duas semanas, o clube já havia feito um pacotão com desconto para os últimos quatro jogos. Porém, a média de público no estádio não teve muita alteração.

Decisivo. O confronto deste sábado é importante, pois o Burro da Central, com 23 pontos e em oitavo lugar, tem dois pontos a menos do que o Braga, outro time que briga diretamente por uma das quatro vagas nas semifinais do torneio. Ainda restam mais quatro rodadas até o final da primeira fase.