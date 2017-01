Taubaté estreia em casa no domingo em busca do acesso

Home

- 06:43

Time alviazul encara o Mogi Mirim e aposta em equipe de medalhões para ter o acesso

Redação

Taubaté

Depois do título da Série A-3 em 2015 e de bater na trave na Série A-2 no ano passado, o Taubaté começa neste domingo sua caminhada para tentar o sonhado acesso para a elite do futebol paulista. A estreia acontece estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, às 10h contra o Mogi Mirim.

Com uma nova diretoria e um elenco forte, o Burro da Central inicia o campeonato prometendo brigar por uma das duas vagas na Série A1 do ano que vem. Para isso, o Alviazul não mediu esforços.

Após a contratação do técnico Evaristo Piza, o Taubaté montou um time repleto de jogadores acostumados a acessos e também com passagens por grandes do futebol brasileiro: é o caso dos atacantes Rychely, campeão da Libertadores com o Santos em 2011, e Leo Aro, campeão mundial com o Internacional em 2006.

Outro que promete muitas alegrias ao torcedor alviazul é o centroavante Everton, que veio do Guarani com pompa: marcou 235 gols em sete temporadas pelo Heracles, da primeira divisão da Holanda, clube em que é o maior artilheiro da história.

Foram, também, sete remanescentes da boa campanha da temporada passada: os goleiros Maurício e Yuri, o lateral Rodrigo Soares, o zagueiro Guilherme, os volantes Rai Diego e Alan Mota, e também o meio-campista Luciano.

Casa. Além do elenco que empolga os torcedores, o Burro da Central tem uma importante arma para brigar pelo acesso. Jogando no Joaquinzão, o Taubaté não perde desde março de 2015, quando ainda estava na Série A-3: somando todas as competições, é o time das três primeiras divisões do Estado que está mais tempo sem ser derrotado em casa.

Ao todo, são 19 jogos sem ser derrotado no Joaquinzão, com 13 vitórias e seis empates, entre a Série A-3 de 2015 e a Série A-2 do ano passado. “Todo mundo sabe que o Taubaté é muito forte jogando em casa, e as outras equipes vem jogar aqui com esse receio", disse o lateral-esquerdo Rodrigo Soares.

Os ingressos á estão disponíveis ao preço de R$ 30 (arquibancada geral), R$ 40 (arquibancada social) e R$ 90 (cadeiras cobertas).

Cinco viram desfalques por falta de documento

Para escalar o Taubaté que vai estrear neste domingo, o técnico Evaristo Piza ganhou problemas de última hora. Com atraso na documentação, cinco jogadores não apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF a tempo, e estão fora da partida.

Entre os que estavam atuando como titulares nos jogos-treino, são dois: o zagueiro Renan Dutra e o atacante Rychely. Na defesa, o substituto natural seria Edgar, mas este também não foi inscrito a tempo. Com isso, quem ganha a vaga ao lado de Thales na zaga é Junior Campos.

Na frente, uma dor de cabeça para o técnico. Para escolher quem joga ao lado de Leo Aro e Tremonti na linha de meias, Piza tem as opções de Luciano, Cassinho, Gabriel e até o atacante Caíque. Os meias Rafael Rosa e Alisson poderiam brigar pela vaga, mas também não estão regularizados. Ao todo, são cinco desfalques do Burro.

Evaristo Piza escondeu o time nos últimos treinamentos, mas, se seguir o que vem escalando, deve ter Maurício, Rafael Ferro, Junior Campos, Thales e Pedro Henrique; Alex Silva e Alan Mota; Tiago Tremonti, Leo Aro e Luciano (Cassinho); Everton.

Clube apostou em jogos-treinos

O Taubaté iniciou sua preparação para a Série A-2 do Campeonato Paulista em dezembro, e, de lá pra cá, fez uma série de jogos-treino para preparar a equipe que estreia domingo.

Primeiro, o Burro da Central enfrentou sua equipe Sub20, que se preparava para a disputa da Copa São Paulo, e venceu por 2 a 1. Depois, empatou em 0 a 0 contra o Resende, da elite do futebol carioca. Ainda em 2016, nova vitória contra o Sub20, dessa vez por 5 a 0.

Quando o ano virou, já com o elenco completo, mais amistosos. O Burro da Central venceu o São José dos Campos, da Série A-3, por 2 a 1, e depois perdeu para o mesmo adversário por 3 a 1. Empatou com o Volta Redonda, também da primeira divisão do Campeonato Carioca, e conquistou uma vitória contra o Atibaia por 2 a 1 no Joaquinzão. O último teste, feito no sábado passado, foi contra o Santo André, da primeira divisão, e atual campeão da Série A-2: empate por 1 a 1 para concluir a preparação alviazul.