Taubaté esboça time da estreia na Série A-2

07:00

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté inicia hoje a última semana de preparação antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A-2, no dia 29 de novembro, contra o Mogi Mirim, no estádio do Joaquinzão, às 10h.

Agora, após uma série de jogos-treinos e testes - o último deles foi um empate por 1 a 1 contra o Santo André, da Série A-1, sábado passado, em Vargem -- o técnico do Burro da Central, Evaristo Piza, aproveita os últimos dias para fazer ajustes e definir o time ideal para a primeira partida oficial da temporada.

Com a pré-temporada iniciada no começo de dezembro, o treinador do Burro da Central teve bastante tempo para conhecer bem o elenco e testar várias formações até chegar ao time ideal.

O time. Oficialmente, a escalação do time ainda não foi definida. Porém, na vitória contra o Atibaia por 2 a 1 no empate com o Santo André, o comandante taubateano começou com o mesmo time titular, com exceção do gol, onde no confronto passado o reserva Célio Gabriel ficou no lugar do experiente Maurício, para ganhar mais ritmo de jogo.

Assim, Mauricio; Rafael Ferro, Renan Dutra, Thales e Pedro Henrique; Alex Silva, Alan Mota, Tiago Tremonti e Rychely; Léo Aro e Everton devem ser os titulares na estreia. Este último vem sendo um dos principais destaques nos treinamento e até marcou um belo gol contra o Atibaia, na semana passada, no estádio Joaquinzão.