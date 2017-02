Taubaté encara o Batatais e pode até vencer por WO

Home

Ainda invicto no Campeonato Paulista da Série A-2, o Taubaté quer acabar com a incômoda sequência de três empates consecutivas que deixou o time em décimo lugar na classificação geral. Hoje à noite, recebe o Batatais, às 20h, no estádio do Joaquinzão, pela quinta rodada da primeira fase da competição.

O time comandado pelo técnico Evaristo Piza vem de empate por 2 a 2 contra o XV de Piracicaba, na sexta-feira. A quebra do jejum, porém, pode vir até mesmo sem precisar entrar em campo. Isso porque o adversário de logo mais enfrenta grave crise financeira e os salários estão atrasados.

Ontem, o time nem treinou, mas embarcou para Taubaté após reunião coma a diretoria. Porém, se a diretoria não quitar o salário de janeiro ainda hoje, os jogadores prometem nem entrar em campo.

Expectativa. Independente da situação do adversário, o ambiente é de tranquilidade entre os jogadores do Burrão. O time procura valorizar as boas apresentações, até porque um triunfo esta noite pode colocar o Burrão bem próximo do G-4.

“A gente vai buscar os pontos em casa e voltar a vencer. A gente não ganha há três jogos, mas também não perde há quatro. Estamos confiantes em fazer um bom jogo na quarta (hoje)”, afirmou o lateral Rafael Ferro, através da assessoria de imprensa do clube.

O atacante Rychely, que treinou normalmente após se recuperar de lesão, pode ser relacionado. Os ingressos custam R$ 30 (arquibancada geral), R$ 40 (arquibancada social) e R$ 90 (cadeira coberta).