Taubaté e São Paulo se dividem com atividades em homenagem a Mazzaropi

Amácio Mazzaropi cresceu em contato direto com a vida cultural do caipira. Foto: Arquivo

Agência Brasil

São Paulo

Com o objetivo de reacender a memória de Amácio Mazzaropi, Taubaté e São Paulo realizam até o domingo (9) a 24ª Semana Mazzaropi. A proposta do evento é homenagear aquele que imortalizou o personagem Jeca Tatu.

O tema do evento é “Mazzaropi, o Brasil e a Felicidade”. Espetáculos, palestras e exibição de filmes tem ocorrido em diversos locais da capital paulista, entre eles o Caixa Belas Artes, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc e o Centro de Memória do Circo.

Entre os destaques, filmes do artista, nascido em 9 de abril, em São Paulo, e criado em Taubaté. Segundo Pâmela Botelho, coordenadora do instituto que preserva o legado do artista, informou que a escolha do tema está alinhada ao momento que o país vive.

“Volta o Mazzaropi como figura que traz um alívio, que institui uma dignidade, que faz com a que a gente tenha mais esperança”, disse a Agência Brasil. Ela lembrou o espírito crítico do filho de imigrante italiano, “tanto política quanto socialmente”.

Filme. Neste sábado, em Taubaté, no Museu Mazzaropi, o professor Carlos Roberto Rodrigues dará a palestra “Mazzaropi, um herói brasileiro”, a partir das 10h. Na capital paulista, haverá exibição do filme “O puritano da Rua Augusta” (1965), às 14h30, no Museu da Imigração, na Mooca. Em seguida, os presentes serão convidados para uma roda de conversa sobre a imigração italiana, a construção da identidade caipira, o êxodo rural, a modernização de São Paulo na metade do século 20 e o cinema brasileiro.

“O cineasta passou por toda uma transformação antes de chegar ao cinema. Na década de 1930, vai acompanhando as transformações do Brasil, a industrialização, vê São Paulo virar uma metrópole, a mudança de uma população do campo para a cidade. Ele levou tudo isso, essa mudança para o cinema, de forma muito sutil, muito ingênua”, explicou Pâmela também ao portal.

Ainda hoje, no Cine Belas Artes, será exibido o filme “O Corinthiano” (1966), com horário a ser definido e, às 19h30, o Centro de Memória do Circo receberá o longa “Betão Ronca Ferro” (1970).

Tradição. No domingo, será exibido no Sesc Taubaté o documentário “Circo é... Circo” (2016), às 15h; e às 16h, será a vez do Na Roda com Sanduba, que traz um palhaço viajante, mambembe, e que utiliza técnicas de faquirismo (malabarismos com facas, cama de prego e arco e flecha) para atrair a atenção do público.

Em São Paulo, a homenagem acontecerá no Centro de Memória do Circo, com a exibição, às 18h, do longa “Jecão... Um fofoqueiro no Céu” (1977); e no Caixa Belas Artes, com o filme “Zé do Periquito” (1960). A sessão solene de encerramento da Semana Mazzaropi acontece às 19h30, na próxima terça-feira (11), no museu taubateano.

Serviço. Mais informações e a confirmação do horário dos espetáculos e exibições podem ser encontrada na página do Facebook do Museu Mazzaropi (http://www.facebook.com/museumazzaropi).